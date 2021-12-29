Поставки рыбы в Китай с Дальнего Востока сократились по итогам 2021 года

Москва, 29 декабря. Экспорт рыбопродукции в КНР с Дальнего Востока за 2021 год сократился на 67%. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, это стало результатом влияния пандемии на глобальную экономику, в том числе и на экономику ДФО. Однако в итоге, по мнению вице-премьера, из сложившейся ситуации был найден оптимальный выход.

«Мы выполняли поручение президента России Владимира Владимировича Путина о введении механизма квоты в обмен на инвестиции. В результате был построен целый ряд рыбоперерабатывающих заводов», — рассказал Трутнев в эфире канала «Россия 24».

В результате та рыба, которая не ушла на китайский рынок, была переработана в России и поставлена в Европу, добавил полпред.

Малые и средние рыбопромышленники могут покинуть рынок из-за распределения инвестиционных квот среди них, запланированных на 2023 год. Об этом ранее сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).