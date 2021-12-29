Глава МИД ФРГ Бербок намерена в ближайшем будущем встретиться с Лавровым

Берлин, 29 декабря. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена как можно скорее встретиться с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

По его словам, Бербок действительно изъявляла желание увидеться с российским коллегой в ближайшем будущем, однако пока никакой конкретики по двусторонним контактам нет. Помимо переговоров министров иностранных дел спикер Правительства Германии также анонсировал контакты Москвы и коллективного Запада на платформе ОБСЕ.

«Глава МИД ФРГ заявила о намерении вскоре встретиться с Лавровым», — подтвердил Вольфганг Бюхнер.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». По ее мнению, геостратегическое влияние топливной артерии столь велико, что оно выходит за рамки обычного коммерческого проекта.