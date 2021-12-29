Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в йеменской провинции Шабва

Сана, 29 декабря. Йеменские повстанцы-хуситы выпустили несколько ракет по аэропорту Атак в центральной провинции Шабва. По заявлению главного управления гражданской авиации республики, удары нанесли материальный ущерб, повредив оборудование на объекте. Ведомство осудило действия повстанцев, назвав их «трусливым террористическим актом».

Houthis target airport in Shabwa with several missiles https://t.co/Vt9RhYdPE7 pic.twitter.com/KPz8eVNWK5 — YemenOnline (@Editoryemen) December 29, 2021

Ракеты были выпущены на фоне переброски в провинцию боевиков, подконтрольных «Южному переходному совету» (ЮПС), который наряду с официально признанным правительством Мансура Хади борется с хуситами. Как сообщается, коалиция направила в Шабву несколько сотен бойцов, чтобы вернуть три богатых нефтью района — Байхан, Усейлан и Айн, захваченных повстанцами в сентябре этого года.

По мнению ряда СМИ, это может стать признаком надвигающейся крупномасштабной военной операции. Ранее Эр-Рияд заявил о намерении начать активные боевые действия после ракетного удара хуситов по саудовскому городу Самта в юго-западной провинции Джизан, из-за чего погибли два человека и несколько получили ранения. Представители королевства не уточнили, идет ли речь о наземной или воздушной кампании.

Между тем интернет-издания Ирана, которые поддерживают повстанцев, сообщили, что ряд салафитских формирований ЮПС, направленных на борьбу с хуситами в Шабву, связан с международными террористическими организациями, в том числе «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). При этом в составе этих групп будут находиться и представители войск Мансура Хади, чтобы наладить их взаимодействие с правительственными силами и обеспечить беспрепятственный проход по подконтрольным властям территориям.

Кадровые перестановки в Шабве

Новости о переброске подкреплений в Шабву появились вслед за отстранением от должности губернатора этой провинции Мухаммада бин Адио. Президент обвинил его в коррупции и халатности, назначив на его место одного из видных племенных лидеров шейха Авадха Мухаммада аль-Авлаки. Ранее в Шабве прошли демонстрации с требованием об увольнении Адио, поскольку тот якобы злоупотреблял властью и наделял неограниченными полномочиями своих однопартийцев. Указ о его замене приветствовали и представители ЮПС, пообещав поддерживать нового губернатора в решении накопившихся в провинции проблем.

По версии же иранских источников, причиной увольнения стало то, что Адио был ярым противником военного присутствия Объединенных Арабских Эмиратов, которые поддерживают «Южный переходный совет». Как сообщается, между силами экс-губернатора и боевиками ЮПС уже происходили стычки, например, в портовом городе Балхаф. Отстранение его от должности, как считают издания Исламской республики, расчистило путь бандформированиям ОАЭ в эту провинцию, поскольку Аль-Авлаки является их активным сторонником.

Yemen: Pro-UAE forces take over Shabwah after president sacks governor



https://t.co/FKXDrx81RM pic.twitter.com/5w8ZY8KJo7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 29, 2021

В настоящее время в центральных районах Йемена продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и проправительственными силами. Еще в начале года хуситы предприняли широкомасштабное наступление, пытаясь овладеть богатыми нефтяными месторождениями в этом регионе. Остановить их продвижение армия смогла лишь осенью, но для этого коалиция была вынуждена перебросить в Мариб свои подразделения из других частей республики. В частности, их войска оставили Ходейду, которую сразу же заняли отряды «Ансар Аллах». Тем не менее этот шаг позволил армии перехватить инициативу и вернуть ряд утраченных ранее территорий.

В свою очередь, вынужденные перейти к обороне повстанцы активизировали пуски баллистических ракет и барражирующих боеприпасов по позициям правительственных войск и саудовским населенным пунктам. В ответ коалиция увеличила число авиационных ударов по аэродрому Саны, из-за чего гуманитарные организации были вынуждены временно приостановить доставку помощи населению республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.