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В Абакане назвали победителя смотра-конкурса «Новогодний АртДекор»
Общество
В Абакане назвали победителя смотра-конкурса «Новогодний АртДекор»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Абакан, 29 декабря. В городском центре культуры «Победа» объявили итоги V городского смотра-конкурса «Новогодний АртДекор» среди муниципальных учреждений Абакана.

В конкурсе приняли участие 16 учреждений. Обладателем Гран-при и звания абсолютного победителя удостоился коллектив Детской художественной школы им. Д. И. Каратанова. Юные художники сумели изобразить в окнах своего выставочного зала почти все достопримечательности Абакана, сообщает «Хакасия».

Они с любовью запечатлели театр «Сказка», ГЦК «Победа», стелу «Лора» и Преображенский парк. Вход в школу со стороны улицы и вся территория учреждения щедро украшены снежинками и шарами ручной работы. На улице расположилась композиция из сказочных оленей с новогодними часами и праздничной елкой.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Бийска окончательно утвердили концепцию члена Союза художников России Павла Коробейникова по оформлению традиционного новогоднего снежного городка. Ледяные фигуры, которые расположатся на Петровском бульваре от фонтана до главной городской елки, будут на этот раз посвящены Петру I — первому российскому императору и основателю Бийска.

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