Путин и Лукашенко анонсировали совместные учения ВС РФ и Белоруссии в 2022 году

Санкт-Петербург, 29 декабря. Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении российско-белорусских военных учений в 2022 году.

Соответствующее заявление лидеры двух стран сделали во время встречи в Петербурге. Отмечается, что предстоящие военные маневры белорусских и российских ВС будут проходить на территории Белоруссии.

«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России лично заехал за Лукашенко перед началом встречи в Северной столице. До этого белорусский лидер обсуждал с Путиным по телефону программу мероприятий, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.