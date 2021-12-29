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ЦСКА и Марко Николич согласовали условия контракта

Спорт
ЦСКА и Марко Николич согласовали условия контракта
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 29 декабря. Московский клуб ЦСКА согласовал условия контракта с сербским тренером Марко Николичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, соглашение между сторонами может быть подписано в ближайшее время.

Напомним, с мая 2020 года по октябрь 2021 года 42-летний Николич возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка страны сезона-2020/21.

Подопечные Алексея Березуцкого после 18 туров чемпионата России занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от «Зенита» составляет восемь очков.

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