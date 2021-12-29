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Замсекретаря ОП Владислав Гриб объяснил назначение Гришковца в совет при ФСИН

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 16:53
Общество
Замсекретаря ОП Владислав Гриб объяснил назначение Гришковца в совет при ФСИН
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 29 декабря. Писатель Евгений Гришковец получил должность председателя общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России. Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб оценил кандидатуру драматурга.

Обновленный состав ФСИН провел первое заседание в Общественной палате. Одной из главных тем стало назначение Гришковца. Замсекретаря ОП РФ Гриб объяснил, почему писатель получил должность.

«Было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить», — говорится в сообщении на сайте ОП РФ.

Кандидатура Гришковца получила единогласное одобрение со стороны службы. Писатель прославился не только благодаря литературе, но и сценарным и актерским работам в кино и театре.

Гришковец также избежал судебных разбирательств с певицей Земфирой. Артистка обратилась с иском против писателя после его высказываний о ее творчестве.

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фсин писатель гришковец
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