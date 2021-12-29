Путин на встрече с Лукашенко заявил о прорыве в развитии Союзного государства

Санкт-Петербург, 29 декабря. Развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава РФ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Президент РФ констатировал значительный шаг в развитии Союзного государства и пояснил, что имеет в виду финансы, таможенное и фискальное законодательство.

Реализация соответствующих программ будет создавать лучшие условия для развития экономик России и Белоруссии, добавил Путин.

Встреча главы государства с президентом республики началась в среду днем. Путин лично заехал за Лукашенко перед началом переговоров.