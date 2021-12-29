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Футболист Дмитрий Тарасов написал пост-признание жене после слухов об измене

Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов написал пост-признание жене после слухов об измене
Prt Scr youtube.com  /  ФК Велес

Москва, 29 декабря. Бывший игрок футбольной команды «Локомотив» Дмитрий Тарасов обратился со словами благодарности к своей жене Анастасии Костенко после слухов об измене с его стороны.

Поклонники заметили, что экс-футболист все больше стал увлекаться жизнью вне футбола — пишет песни, снимается в клипах, посещает презентации. Теперь Тарасову приписали роман с бывшей участницей шоу «Дом-2» Марго Овсянниковой, которая объявила о своей беременности.

В Сети начали говорить, что отцом ребенка мог быть спортсмен. На скандальные слухи футболист не ответил, но решил написать пост-признание жене на своей странице в Instagram.

«Я очень рад и благодарен своей жене, что она разделяет эти взгляды на жизнь, готова поддерживать и создавать тепло и уют в нашем доме. Благодаря ей, я каждый день просыпаюсь счастливым, видя ее и наших детей. Спасибо, любимая, что ты рядом, спасибо за нашу семью», — написал Тарасов.

Ранее Тарасов выпустил клип на песню «Мне тебя мало». Новый трек спортсмена посвящен Костенко, которая недавно подарила ему сына. Певица Ольга Бузова, которой футболист тоже посвящал музыкальную композицию, считает, что бывший муж кусает локти, сожалея о расставании с ней, пишет «Вечерняя Москва».

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