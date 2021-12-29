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Юрий Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке

Общество
Юрий Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке
Prt Scr youtube.com  /  Territory Festival

Москва, 29 декабря. Юрий Муравицкий готовится приступить к работе в Театре на Таганке в качестве главного режиссера. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Муравицкий завоевал признание после постановки спектаклей «Вишневый сад» в комедийной интерпретации и «Lе Тартюф. Комедия». Режиссер получил назначение по решению директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой.

«Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра», — говорится в сообщении, текст которого передает «Вечерняя Москва».

Карьера Муравицкого отмечена не только повышением, но и театральными премиями. Так, режиссер является лауреатом «Золотой маски», а также Total Theatre Award в номинации инновационных проектов и Herald Angel Award.

Назначение произошло после воссоединения труппы артистов Театра на Таганке. Долгое время его сотрудники переживали раскол, однако учреждение культуры вернулось к полному составу в октябре.

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