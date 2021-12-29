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Трутнев: закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах могут принять после Нового года

Экономика
Трутнев: закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах могут принять после Нового года
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 декабря. Законопроект о специальном льготном режиме для бизнеса на Курилах уже направлен на рассмотрение в Госдуму и может быть принят в начале 2022 года, заявил полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

Документ, о котором идет речь, предполагает введение особого налогового режима сроком на 20 лет. Это земельный и транспортный налог, а также налог на прибыль и имущество.

«Там (в Госдуме. — Прим. ФАН) сейчас идет работа по его подготовке. Уверен, что в начале будущего года мы его примем. И тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», — пояснил Трутнев.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что воспользоваться налоговыми и таможенными преференциями смогут не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы. МИД РФ, в свою очередь, заверил, что Москва будет приветствовать участие других стран в совместной деятельности на территории региона.

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