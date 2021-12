Издание Daily Mail показало фотографию похудевшего лидера КНДР Ким Чен Ына

Лондон, 29 декабря. Северокорейский лидер Ким Чен Ын серьезно похудел, сообщает британское издание Daily Mail.

Фотографию главы КНДР опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Журналисты сравнили внешний вид политика в 2019 и 2020 годах с тем, как он выглядит сейчас. Авторы статьи утверждают, что Ким Чен Ын потерял не менее десяти килограммов, тогда как на старых снимках он выглядит намного полнее.

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's «next stage of victory» https://t.co/gWlr7YfXUv