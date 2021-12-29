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Издание Daily Mail показало фотографию похудевшего лидера КНДР Ким Чен Ына

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Политика
Издание Daily Mail показало фотографию похудевшего лидера КНДР Ким Чен Ына
ФАН

Лондон, 29 декабря. Северокорейский лидер Ким Чен Ын серьезно похудел, сообщает британское издание Daily Mail.

Фотографию главы КНДР опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Журналисты сравнили внешний вид политика в 2019 и 2020 годах с тем, как он выглядит сейчас. Авторы статьи утверждают, что Ким Чен Ын потерял не менее десяти килограммов, тогда как на старых снимках он выглядит намного полнее.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын выглядит значительно больше на этих фотографиях», — отмечают в Daily Mail.

Ранее северокорейские СМИ писали, что глава государства похудел вследствие тяжелой работы на благо страны. Западные журналисты приписывали главе КНДР болезни и даже предсмертное состояние, а южнокорейские эксперты рассказали, что политик специально сбросил вес для поддержания здоровья.

Также смерть Ким Чен Ына предсказал французский алхимик Мишель Нострадамус. По его версии, это случится в 2022 году.

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Ким Чен Ын кндр северная корея
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