ФАС сообщила о снижении наценки крупных ретейлеров на 8%

Москва, 29 декабря. Крупные российские торговые сети снизили наценки на социально значимые категории продовольственных товаров в среднем на 8% после проверок, инициированных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

Этим летом ФАС начала проверки сетей «Пятерочка», «Перекресток», Карусель», «Лента» и «Магнит» после жалоб на рост цен. Как выяснила служба, в отдельных муниципальных образованиях, где ретейлеры занимают доминирующее положение, было допущено завышение наценок на отдельные товары. Однако после предупреждения ФАС продавцы добровольно снизили стоимость продуктов.

«В целом по федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо. Но это касается социально значимых продуктов питания», — рассказал Шаскольский в эфире RTVI.

В то же время он не исключил, что торговые сети повысят цены на товары менее высокого спроса для компенсации издержек. По словам главы ФАС, проверки в отношении ретейлеров продолжатся.

Экономист Бахтияр Джафаров ранее рассказал, что государство может сдержать инфляцию за счет расширения списка социально значимых товаров. Среди других мер он выделил отмену увеличения акциза на автомобильное топливо.