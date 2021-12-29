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Кадыров опроверг слухи о близких отношениях с Путиным

Политика
Кадыров опроверг слухи о близких отношениях с Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 29 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает рабочие контакты с президентом России Владимиром Путиным, однако не находится с ним в близких отношениях. Об этом глава региона заявил в прямом эфире в социальной сети Instagram.

По словам Кадырова, в Москве его «терпят, прощают и поддерживают». Однако в этом, подчеркивает чеченский лидер, заслуга крепких отношений Путина с отцом политика, Ахматом-Хаджи Кадыровым. Глава региона отметил, что, несмотря на связи, в близкое окружение главы государства он не входит.

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи и Владимира Путина», — заявил Рамзан Кадыров в социальных сетях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление по поводу антироссийской политики президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, если бывший артист «Квартала 95» продолжит свою текущую линию поведения, подконтрольные Киеву территории могут оказаться в составе Российской Федерации.

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