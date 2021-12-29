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Пробки затрудняют въезд и выезд из Волгограда
Общество
Пробки затрудняют въезд и выезд из Волгограда
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 29 декабря. Из-за сильного снегопада на въезде в Волгоград образовались длинные пробки. Сложная дорожная ситуация сложилась практически на всех региональных трассах, сообщает «Волгоградская правда». По всем направлениям скопились грузовики, проезд которых крайне затруднен из-за плохой видимости и снега, засыпающего дорогу.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, на федеральные трассы и магистрали города и области отправлены дополнительные экипажи ГИБДД, чтобы контролировать обстановку на дорогах и при необходимости оказать помощь автомобилистам. Волгоградцев призывают сохранять при движении по дорогам крайнюю осторожность, четко следовать ПДД, не пренебрегать средствами безопасности, обязательно использовать ремни и детские кресла. А по возможности не пользоваться личным транспортом.

Ранее ФАН рассказывал о сильном снегопаде в Санкт-Петербурге. Из-за него автомобилисты уже привычно в этом году застряли в девятибалльных пробках.

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