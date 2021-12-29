Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия

Иерусалим, 29 декабря. Российскому лидеру Владимиру Путину удалось без единого выстрела показать НАТО силу РФ и ее оружия, пишет израильское издание Haaretz.

По словам аналитиков, Россия наряду с Китаем и Ираном наглядно показала всему миру, что отстаивать собственные интересы на международной арене можно без агрессии. Они отметили, что ключевыми в этой истории стали российские требования к США и другим странам НАТО о предоставлении гарантий безопасности.

Эксперты считают, что западным странам придется пойти на сделку с Россией. Примечательно, что Запад пытался давить на Москву с помощью нагнетания истерии вокруг Украины, но безрезультатно. Решительные контрмеры загнали западные страны в тупик без единого выстрела. Подчеркивается, что Путин быстро нашел слабое место НАТО и сумел обыграть оппонентов.

Кроме того, по мнению аналитиков, ситуация с Украиной помогла России убедиться в том, что Североатлантический альянс не готов ссориться с Москвой из-за Киева. Теперь ни у кого нет сомнений, что украинскую сторону не станут поддерживать западные военные в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Ранее в США заявили, что переговоры по безопасности с РФ «будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон». При этом там отметили, что ряд выдвинутых Москвой предложений вызывает вопросы, передает RT.