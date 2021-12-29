Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 18:03
17:59
Происшествия
Полиция задержала отца Ивана Жданова за нарушение условий подписки о невыезде
17:56
Экономика
Путин: Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению в декабре
17:56
Весь мир
Адвокат рассказал о серьезных нарушениях в судебном процессе над Саддамом Хусейном
17:55
Общество
Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники
17:54
Общество
Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста
17:52
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о «цунами новых случаев» COVID-19 из-за «Омикрона»
17:51
Происшествия
Блогер Юрий Хованский встретит Новый год на свободе
17:49
Общество
Гендиректор ВОЗ призвал привить от COVID-19 к июлю 70% населения Земли
17:46
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
17:46
Шоу-бизнес
У Бузовой началась истерика во время выступления верхом на тигре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия

Политика
Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия
Федеральное агентство новостей

Иерусалим, 29 декабря. Российскому лидеру Владимиру Путину удалось без единого выстрела показать НАТО силу РФ и ее оружия, пишет израильское издание Haaretz.

По словам аналитиков, Россия наряду с Китаем и Ираном наглядно показала всему миру, что отстаивать собственные интересы на международной арене можно без агрессии. Они отметили, что ключевыми в этой истории стали российские требования к США и другим странам НАТО о предоставлении гарантий безопасности.

Эксперты считают, что западным странам придется пойти на сделку с Россией. Примечательно, что Запад пытался давить на Москву с помощью нагнетания истерии вокруг Украины, но безрезультатно. Решительные контрмеры загнали западные страны в тупик без единого выстрела. Подчеркивается, что Путин быстро нашел слабое место НАТО и сумел обыграть оппонентов.

Кроме того, по мнению аналитиков, ситуация с Украиной помогла России убедиться в том, что Североатлантический альянс не готов ссориться с Москвой из-за Киева. Теперь ни у кого нет сомнений, что украинскую сторону не станут поддерживать западные военные в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Ранее в США заявили, что переговоры по безопасности с РФ «будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон». При этом там отметили, что ряд выдвинутых Москвой предложений вызывает вопросы, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия
путин россия нато
Комментировать