Финансовый пузырь: как Эрдоган заманил граждан Турции в валютную ловушку

В конце ноября мы публиковали текст на тему сложной экономической ситуации в Турции — «Чего добивается Эрдоган, обесценивая турецкую лиру». Тогда многие экономисты и политологи мучились в догадках, пытаясь понять истинную мотивацию Реджепа Тайипа Эрдогана, который своими заявлениями сознательно обесценивает национальную валюту.

Ситуация прояснилась после 20 декабря, когда курс лиры, достигнув антирекорда в 18,4 за доллар, за пару часов вырос до 13 и с тех пор продолжает укрепляться. По словам турецкого президента, такой результат стал возможным благодаря доверию граждан, однако другие называет произошедшее «финансовой махинацией правительства».

Эпопея с колебаниями курса до сих пор будоражит умы общественности, и практически каждый день появляются доказательства того, что его рост, как и падение, был неслучайным. В причинах разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Антирекорды турецкой лиры и c чего все началось

С сентября Центробанк Турции под чутким руководством и давлением президента начал понижать ключевую ставку. В конечном итоге с 19% она опустилась до 14%. Целью таких манипуляций являлась реализация экономического тезиса Эрдогана, согласно которому высокая процентная ставка является главной причиной роста инфляции. В октябре она в годовом исчислении достигла 20%, если верить официальным данным.

Несмотря на уговоры экспертов не понижать ставку, а наоборот увеличить ее, турецкий лидер настаивал на дальнейшем снижении, чем влиял на обесценивание турецкой лиры. Позже он объяснит, что такова была изначальная задумка: низкая цена на национальную валюту повысит спрос на продукцию Турции, привлечет инвестиции, и на этом фоне инфляция снизится сама по себе.

Если с сентября до конца ноября цена на американскую валюту выросла с 8,3 до 10 турецких лир за доллар, то ближе к декабрю, буквально за 24 дня, лира потеряла 44% своей стоимости и достигла отметки 18,4 за доллар.

This is not the chart of a cryptocurrency; it's the chart of the #TurkishLira. Its volatility is more dangerous than its actual depreciation. The fact that it rallied from 18 to 11 after devaluing from 9 to 18 makes it unsafe to own.



It's a matter of time before it falls again. pic.twitter.com/2cfKcHTvSo — Michael Nicoletos (@mnicoletos) December 24, 2021

Экономическая модель Эрдогана не работала, президент просил граждан поверить ему, но дальнейшее падение лиры продолжалось и неделю назад достигло пика. Глава государства вновь пообещал продолжить снижать процентные ставки, несмотря на высокую инфляцию, которая к тому моменту достигла 21%. Ситуация вызвала огромное недовольство в обществе, рейтинг лидера нации снижался пропорционально падению лиры. Оппозиция обвинила турецкого президента в утрате контроля.

Отчаянная мера

20 декабря, когда курс валюты достиг рекордных почти 19 лир за доллар, Эрдоган решил экстренно собрать кабинет министров. После встречи он объявил о новом пакете мер, который по задумке должен был помочь экономике восстановиться. В качестве ключевого решения правительство предложило гарантировать доходность депозитов в лирах, компенсируя убытки и привязав вклады к курсу иностранной валюты.

Спустя пару часов после объявленных мер председатель правления Ассоциации банков Турции заявил, что наблюдается высокий спрос на лиру. К полуночи было продано более 1 миллиарда долларов. Власти утверждали, что граждане положительно восприняли новые меры турецкого президента по удержанию курса и бросились обменивать свои накопления. На утро 21 декабря американская валюта подешевела до 12 лир за единицу. Позже курс укрепился еще сильнее — до 10,8 лиры за доллар.

Лидер «Партии демократии и прогресса» Али Бабаджан раскритиковал новые меры правительства, назвав их отчаянной политикой «нестабильной и бедной Турции прошлого». По его словам, казна получила новую нагрузку, которую придется восполнять, обложив новыми налогами граждан.

«Компенсировать доходность депозитов по курсу иностранной валюты — это полная долларизация экономики страны. Так поступали политики в прошлом, когда в страна была бедной и нестабильной», — уверен Бабаджан.

Ali Babacan: “Mahvettiler ekonomiyi. Bunun en ağır yükünü de en dar gelirli kesim şu anda yaşıyor.



Türkiye’deki en yoksul kesim, bu ekonomik krizin bedelini en ağır ödeyen kesim.”https://t.co/Dgw0maU8Zb pic.twitter.com/DvAWDhkYZs — DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı (@izmirdedeva) December 27, 2021

Кто надул этот пузырь?

По мнению некоторых турецких политиков, резкий рост и падение доллара были частью замысла Эрдогана, который заключался том, чтобы убедить общественность (и в особенности его электорат), что при желании «лидер нации» может принимать решения, меняющие ход событий в позитивную сторону.

Другие же уверены, что дело было не только в том, чтобы показать свои «способности», но и обогатить на курсе лиры близких к правительству бизнесменов.

Однако, по словам президента, волатильность турецкой лиры и необычное процессы на финансовых рынках были рукотворными.

«Из иностранной валюты был создан искусственный пузырь, который исчез за один день после принятия мер правительством», — заявил он на встрече с журналистами деловых СМИ и учеными-экономистами в прошлую пятницу.

Таким образом Эрдоган подчеркнул свое умение справляться с нестандартными ситуациями.

Однако в период, когда образовался так называемый пузырь — а именно, когда доллар торговался почти за 19 лир, — правительство только наблюдало за падением национальной валюты, не выражая каких-либо опасений.

Вдобавок турецкий президент продолжал делать заявления, которые только провоцировали падение лиры. Эрдоган настаивал на том, что дешевая турецкая валюта являлась частью новой экономической модели Анкары, благодаря которой позиция Турции в мировом экспорте будет укреплена.

Faiz açıklaması yapmıştı: Erdoğan 'Nas' dedi dolar ve euro fırladıhttps://t.co/ZKqn4k9Mjx pic.twitter.com/nYeru54eYS — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 20, 2021

ЦБ продал 7 миллиардов долларов через заднюю дверь

Между тем процесс внезапного падения американской валюты якобы благодаря доверию граждан многим специалистам показался сомнительным. Экономист Угур Гурсес рассказал в статье для T24, что ЦБ Турции после выступления президента 20 декабря начал продавать валюту c 19:00 в крупных размерах, но делал это скрытно — через государственные банки, а не напрямую.

«Всего за два дня было продано ровно 7 миллиардов долларов», — заявил аналитик.

По подсчетам Гурсеса, Центробанк, снизивший процентную ставку ниже уровня инфляции, за последние три недели продал 21 млрд долларов, и сейчас его резервы находятся в минусе.

С ним соглашается экономист Дениз Явузйилмаз, по словам которого 20 декабря регулятор продал госбанкам доллары по очень низкой стоимости. Сделано это было для того, чтобы цена на доллар снизилась с 18 до 10 лир. В действительности граждане не доверились этим манипуляциям и решили продолжить приобретать американскую валюту по низкой ставке, которая к утру достигла 12 лир.

Тогда, по словам Явузйилмаза, 21 декабря после открытия Стамбульской биржи был снижен порог волатильности турецкой валюты до 80% и в течение 16 минут доллар продавали по 3,65 лиры.

«Резервы ЦБ Турции были распроданы по этой цене», — отметил он.

Власти страны отвергают эти заявления, утверждая, что цена на доллар снизилась потому, что «население выразило доверие новому пакету экономических мер Эрдогана». Согласно их данным, той ночью обычные граждане обменяли 1 миллиард долларов иностранной валюты и 1,7 миллиарда долларов в общей сложности до 11:00 следующего утра.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama!https://t.co/DnKR8D2kaF pic.twitter.com/cR0k261XFj — A Haber (@Ahaber) December 23, 2021

Министр финансов Нуреддин Небати, выступая в телеэфире Ahaber, опроверг утверждения о том, что ЦБ тайно сливал доллары через государственные банки.

«В ту ночь ЦБ не продавал доллары государственным банкам. Они не вмешались. Никто не вмешался. Это была частная инициатива граждан. Они соревновались друг с другом», — сказал чиновник.

Однако данные Агентства банковского регулирования и надзора Турции (BDDK) опровергают слова министра. Согласно информации BDDK, на прошлой неделе, после объявления новых мер, депозиты физических лиц в иностранной валюте составляли 163,5 миллиарда долларов в понедельник и 163,7 миллиарда долларов во вторник и среду. Это говорит о том, что повальных переходов с депозитов в иностранной валюте на вклады в турецкую лиру в первые 3 дня недели не происходило.

Финансовый заговор против народа

По словам турецкого президента, 20 декабря граждане страны «разрушили планы врагов и предателей нации, желающих развалить Турцию политически и экономическими инструментами». Однако по мнению наблюдателей и оппозиции, заговор стоило бы поискать в рядах правительства.

Так, официальный представитель главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Фаик Озтрак считает, что турки стали жертвами финансового заговора со стороны своего же руководства.

«К сожалению, сегодня в нашей стране действует власть, которая не ценит труд своих граждан. В ночь на 20 декабря мы стали свидетелями безжалостной передачи богатства, беспрецедентного финансового заговора. Жертвами этого заговора стали обычные граждане», — заявил политик.

Озтрак также обратился с вопросами к правительству:

«Кто продал доллары по 18 лир, и кто позже купил американскую валюту по цене 11 лир за доллар? Кто все это время приобретал по дешевке 20 миллиардов долларов?».

Вопрос до сих пор остается открытым, но, по словам представителей оппозиции, рано или поздно ответственным за «ограбление турецкого народа» придется предстать перед законом.

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