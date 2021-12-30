«Новогодний десант» поздравил детей в симферопольской больнице

Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым превратились на один день в Дедов Морозов. Они нарядились в красные костюмы и поздравили детей, которые находятся в Республиканской детской клинической больнице на лечении, с наступающим Новым годом необычным образом.

Используя альпинистское снаряжение, «дедушки» спрыгнули с крыши медицинского учреждения прямо в окна к маленьким пациентам.

Дети не ожидали такого волшебства в самый обычный «больничный» день и очень обрадовались.

Спасатели-волшебники вместе с членами крымского РО ВСКС и сотрудниками ГАУ РК «Ресурсный центр» подарили каждому ребенку подарок. А в холле больницы водили хоровод вокруг красивой елки.