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Венесуэла вернула посла в знак нормализации отношений с Перу

Весь мир
Венесуэла вернула посла в знак нормализации отношений с Перу
Официальная страница МИД Перу / @CancilleriaPeru  / 

Лима, 29 декабря. Новый посол Венесуэлы в Перу Александер Янес представил свои верительные грамоты на фоне процесса по нормализации отношений между государствами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Перу.

Глава МИД страны Оскар Мауртуа-де-Романья принял верительные грамоты от дипломатического представителя Венесуэлы в ходе церемонии во дворце Торре-Талье.

«Оба государства выразили желание работать над укреплением дружбы и сотрудничества между двумя странами», — написано в заявлении министерства.

В октябре МИД Венесуэлы объявил, что Ричард Фредди Рохас Гарсия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Перу в Каракасе.

До этого Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила в ходе специального заседания доклад, представленный Комитетом по внешней политике, в котором говорилось о назначении Януса в качестве нового посла в Перу.

Нормализация отношений

Данные события являются частью процесса по нормализации отношений между двумя южноамериканскими государствами, после отзыва посла Перу в марте 2017 года в знак протеста против выборов в Конституционную ассамблею — учредительное собрание Венесуэлы. 8 августа 2017 правительство Перу подписало вместе с некоторыми другими странами Декларацию Лимы, в которой подвергались осуждению «действия, направленные на подрыв демократии в Венесуэле».

В 2019 году, после победы на президентских выборах Николаса Мадуро, перуанские власти приняли решение полностью расторгнуть отношения с Венесуэлой и признать оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве главы государства.

В июне этого года на выборах в Перу одержал победу левый социалист Педро Кастильо, взявший путь на улучшение отношений с Венесуэлой.

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венесуэла посол перу верительные грамоты
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