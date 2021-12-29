Венесуэла вернула посла в знак нормализации отношений с Перу

Лима, 29 декабря. Новый посол Венесуэлы в Перу Александер Янес представил свои верительные грамоты на фоне процесса по нормализации отношений между государствами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Перу.

Глава МИД страны Оскар Мауртуа-де-Романья принял верительные грамоты от дипломатического представителя Венесуэлы в ходе церемонии во дворце Торре-Талье.

«Оба государства выразили желание работать над укреплением дружбы и сотрудничества между двумя странами», — написано в заявлении министерства.

В октябре МИД Венесуэлы объявил, что Ричард Фредди Рохас Гарсия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Перу в Каракасе.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua de Romaña, recibió hoy las Cartas Credenciales de Alexander Yánez Deleuze, que lo acreditan como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú. pic.twitter.com/tSl1dgy0RZ — Cancillería Perú???????? (@CancilleriaPeru) December 28, 2021

До этого Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила в ходе специального заседания доклад, представленный Комитетом по внешней политике, в котором говорилось о назначении Януса в качестве нового посла в Перу.

Нормализация отношений

Данные события являются частью процесса по нормализации отношений между двумя южноамериканскими государствами, после отзыва посла Перу в марте 2017 года в знак протеста против выборов в Конституционную ассамблею — учредительное собрание Венесуэлы. 8 августа 2017 правительство Перу подписало вместе с некоторыми другими странами Декларацию Лимы, в которой подвергались осуждению «действия, направленные на подрыв демократии в Венесуэле».

В 2019 году, после победы на президентских выборах Николаса Мадуро, перуанские власти приняли решение полностью расторгнуть отношения с Венесуэлой и признать оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве главы государства.

В июне этого года на выборах в Перу одержал победу левый социалист Педро Кастильо, взявший путь на улучшение отношений с Венесуэлой.