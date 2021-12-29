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Власти Туниса начали расследование смерти бывшего президента Каида эс-Себси

Весь мир
Власти Туниса начали расследование смерти бывшего президента Каида эс-Себси
wikipedia.org  /  Magharebia / CC BY 2.0

Тунис, 29 декабря. Министр юстиции Туниса Лейла Джаффал потребовала начать расследование обстоятельств смерти экс-президента Беджи Каида эс-Себси и привлечь к ответственности всех причастных.

Об этом сообщил официальный представитель Апелляционного суда Хабиб Тархани, добавив, что дело возбуждено в соответствии с положениями Главы 23 Уголовно-процессуального кодекса североафриканской республики. Министр обратилась в суд вскоре после появления в СМИ информации о том, что бывший президент мог умереть насильственной смертью.

Во время одной из телепередач видный мусульманский проповедник шейх Мухаммад аль-Хентати заявил, что Эс-Себси убили, когда он находился в больнице. При этом активист обвинил движение «Ан-Нахда», придерживающееся идеологии «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ), в причастности к данному преступлению, а также призвал министерство обороны Туниса «раскрыть правду».

Эс-Себси скончался 25 июля 2019-го на 93-м году жизни, находясь в военном госпитале. Его смерть совпала с датой празднования в стране национального Дня Республики. Политик занимал ряд важных постов в эпоху президентов Хабиба Бургибы и Зина эль-Абидина Бен Али, включая должности министра внутренних дел (1965–1969), обороны (1969–1970) и иностранных дел (1981–1986).

Эс-Себси вернулся в политику в начале 2011 года, чтобы занять место главы правительства, сменив Мухаммада аль-Ганнуши. Он оставался на данном посту до тех пор, пока исламское движение «Ан-Нахда» не пришло к власти после победы на парламентских выборах 23 октября 2011 года. 16 июня 2012-го политик основал партию Nida Tunis («Зов Туниса») и возглавлял ее до победы на президентских выборах в 2014-м.

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тунис
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