Нью-Йорк, 29 декабря. Новый канцлер Германии Олаф Шольц готов многое поставить на карту ради скорого запуска «Северного потока — 2», однако его планы противоречат внешней политике США. Об этом пишет журналистка New York Times Мелисса Эдди.

По словам Эдди, позиция преемника прежнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель удивила многих лидеров коллективного Запада. Однако даже внутри нового немецкого кабмина нет единства по вопросу трансбалтийского проекта. К примеру, «зеленые» во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок явно придерживаются проамериканской линии в дискуссии по «СП-2».

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры "зеленых" делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — пишет автор NYT.

Федеральное агентство новостей /

Однако сложившаяся ситуация с сертификацией «СП-2» может быть и результатом закулисных интриг самих американцев, отмечает журналистка. Чем дольше затягивается сертификация газопровода, тем слабее позиции ФРГ на мировой арене. С другой стороны, Германия продолжает инвестировать в экономику Украины, на чем также теряет миллиарды евро. Журналистка разоблачила главных американских интриганов против ФРГ и «Северного потока — 2».

«Вашингтонские критики во главе с сенатором из Техаса республиканцем Тедом Крузом неоднократно пытались наказать компании, участвующие в этом проекте, чтобы помешать вводу трубопровода в строй. Недавно сенат договорился о проведении в январе голосования по санкциям против "Северного потока — 2" в ответ на то, что Круз согласился не препятствовать утверждению предложенных Байденом кандидатов на должности в Госдепартаменте и Министерстве финансов», — заключила Мелисса Эдди.

О влиянии «СП-2» на немецкую политику пишут и европейские СМИ. Как отмечает Das Erste, трансбалтийская топливная артерия может вызвать раскол нового кабмина Олафа Шольца.