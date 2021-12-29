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Сент-Винсент и Гренадины начали применять кубинскую вакцину Abdala

Весь мир
Сент-Винсент и Гренадины начали применять кубинскую вакцину Abdala
twitter.com/EmbaCuIndonesia  /  Официальная страница посольства Кубы в Индонезии

Кингстаун, 29 декабря. Сент-Винсент и Гренадины стал первым государством среди стран Карибского бассейна, разрешившим применение кубинской вакцины Abdala. Об этом сообщило информационное агентство Prensa Latina.

Премьер-министр островного государства Ральф Гонсалвес сообщил, что Куба подарила первые 300 доз стране, пока он был с визитом в Гаване во время саммита Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA).

«Я отправился на Кубу на встречу ALBA. В среду мы привезли в подарок с Кубы 300 доз Abdala для 100 человек, в качестве подарка. Я думаю, мы первые люди, получившие Abdala в Карибском бассейне», — сказал он.

В Сент-Винсенте и Гренадине на данный момент только 30% населения получили одну дозу какой-либо вакцины против COVID-19, и только 23% полный курс лекарства.

Пять вакцин

Abdala одна из пяти вакцин, разработанных на Кубе. Она действует по технологии белковых субъединиц, полученных от COVID-19, которые в итоге вызывают иммунный ответ. По итогам третьей фазы испытаний прививка показала 100% эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания и летального исхода. В стране также изготовили вакцины Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus и Mambisa.

В ноябре Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз препарата Abdala, всего до конца года власти острова должны отправить 16 млн доз препарата.

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куба вакцина сент-винсент и гренадины
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