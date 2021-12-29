В аэропорту Самары у пассажирки изъяли редкие кораллы

Самара, 29 декабря. Таможенники в самарском аэропорту Курумоч обнаружили у пассажирки недозволенный груз.

Как пояснили таможенники Курумоча, к пассажирке авиарейса Дубай — Самара возникли вопросы после того, как ее багаж прошел процедуру интроскопирования. При ближайшем рассмотрении среди ее поклажи были обнаружены 13 кораллов, отнесенных к исчезающему виду. При этом никаких разрешающих их перевозку документов у женщины не оказалось, сообщает «Волга Ньюс».

Даму задержали в зеленом коридоре аэропорта. Редкие кораллы у нее были изъяты, дальнейшим разбирательством инцидента займутся в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее ФАН сообщал о том, как сотрудники таможни в Благовещенске пресекли незаконный вывоз в Китай двух ценных бивней мамонта. В пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ выяснилось, что найденные в морском контейнере бивни мамонта не были должным образом задекларированы российской фирмой.