Эксперты рекомендуют учить детей правилам дорожного движения со школы

Директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия Кириенко обсудила с педагогами и учащейся ГБУ ДО «Центр «Ладога» важность обучения школьников правилам дорожного движения. Раннее обучение навыкам управления автомобилем, по мнению экспертов, может снизить число ДТП с участием пешеходов и велосипедистов.

По мнению Анастасии Кириенко, в современном мире господства автомобилей на городских улицах учить детей правилам дорожного движения нужно со школьного возраста.

«Мы считаем, что это очень важная составляющая воспитания детей, потому что, понимая, как управляется транспортное средство, ребенок научится делать это безопасно, а поставив себя на место водителя, он лучше прочувствует ситуацию, поймет, как видит водитель пешехода на дороге», — заявила директор благотворительного фонда.

Федеральное агентство новостей /

Пока обучение детей правилам дорожного движения не вошло в школьную программу, родители могут обратиться в различные центры дополнительного образования, например, в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога».

«Наш центр является многопрофильным учреждением, и одним из направлений нашей деятельности является профилактика детского травматизма. Совместно с управлением Госавтоинспекции, с Фондом помощи пострадавшим в ДТП мы проводим различные мероприятия и акции, в которых ежегодно принимают участие порядка 70 тысяч участников. Например, когда в сентябре начинается перевозка детей в школы и детсады, дети пишут письма водителям с просьбой соблюдать ПДД», — рассказала педагог дополнительного образования, начальник отдела профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» Ольга Дементьева.

Федеральное агентство новостей /

Учат в центре «Ладога», по ее словам, как правильно переходить пешеходные переходы, как двигаться вдоль автотрасс, как носить светоотражательные жилеты и многому другому.

«Дети не носят светоотражатели, и это очень большая проблема. Наша задача — сделать этот аксессуар модным, донести детям, для чего он нужен», — пояснила педагог.

Система обучения в центре строится на беспрерывной основе: в 1–4 классах ведется обучение по образовательной программе «Дорога и мы», потом идет программа «Юные инспектора движения», а с 12 лет уже начинается программа «Юный автомобилист», где дети получают навыки управления транспортным средством.

Единственное, о чем сожалеют педагоги, что вместе с детьми не обучаются их родители.

«Родители для нас самая большая проблема, потому что, сколько бы мы не говорили о правилах, если они не пристегивают ребенка в автомобиле, если переходят вместе с ним переход на красный сигнал светофора, они вырастят похожего на себя человека», — отметила Ольга Дементьева.

Эксперты обратили внимание на рост числа ДТП с велосипедистами. Причины этого, по мнению Анастасии Кириенко, отчасти также кроются в том, что велосипедисты, не зная правил движения, сами создают опасную ситуацию на дорогах.

Личный архив Олега Комиссарова /

«Если бы велосипедисты соблюдали те же правила дорожного движения, наверняка было бы меньше случаев травмирования их на дорогах», — пояснила она.

По словам Ольги Дементьевой, в городе сейчас активно развивается дорожная инфраструктура как для пешеходов, так и для велосипедистов. Однако пока люди не научатся соблюдать правила дорожного движения, коренного перелома в борьбе с травматизмом на дорогах добиться не получится.

«К примеру, на проспекте Большевиков сделали велосипедную дорожку, которая имеет разные части для движения велосипедистов и пешеходов. Однако пешеходы идут и там, и там. То есть они даже не знают, где они могут находиться, а где не могут. Малыши там же на этой дорожке, хотя она скоростная, и детей там вообще не должно быть. То есть, даже создавая соответствующую инфраструктуру, мы должны уметь этим пользоваться», — отметила Ольга Дементьева.

Решить проблему смертности в результате ДТП, по мнению педагога «Центра «Ладога», руководителя детского объединения «Юный автомобилист» Владимира Дементьева, можно только комплексно, воспитывая правильное отношение к поведению на дорогах в семье и в школах с одной стороны и заставляя водителей соблюдать правила дорожного движения с другой.

Федеральное агентство новостей /

«По моему мнению, штрафы должны быть увеличены. А чем правильнее будет поставлено воспитание детей в школах и семьях, тем быстрее мы придем к тому, чтобы водители и пешеходы стали относиться друг к другу с уважением. Только так мы можем достигнуть нулевой смертности в ДТП», — заявил Владимир Дементьев.

Эксперты обсудили возможность выдачи прав детям с 14-летнего возраста и разрешения вождения с 16 лет. По словам участвовавшей в брифинге ученицы ГБУ ДО «Центр «Ладога» по программе «Юный автомобилист» Дианы Коженковой, она была бы не против этого.

«В 14 лет я бы не села за руль автомобиля, побоялась бы, но в 16 смогла бы вполне», — заявила она.

Однако старшие наставники своей ученицы отметили, что считают это преждевременным.