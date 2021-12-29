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Праздник живота: как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы не набрать лишние килограммы
Общество
Праздник живота: как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы не набрать лишние килограммы
Федеральное агентство новостей  / 

Такого разнообразия абсолютно несочетаемых между собой блюд, как на праздничном столе, не найти нигде. Россияне — люди радушные, и традиционно считается: как Новый год встретишь — так его и проведешь. Вот и проводят новогодние праздники за уставленными яствами столами, а потом весь год за это расплачиваются: кто пытается сесть на диету и скинуть набранные килограммы, а кому и к врачам обращаться приходится. Ведь обильное употребление жирной пищи и алкоголя — это удар по пищеварительной системе и печени. Как правильно подготовиться к новогоднему столу, чтобы не сожалеть о набранных килограммах и подорванном здоровье, в беседе с ФАН рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Как сказала специалист, по сути, празднование Нового года у россиян длится более 20 дней. Начинается все с корпоратива компании, потом гостевые корпоративы партнеров по бизнесу, потом детские елки, где мамочки помогают деткам «распаковывать» сладкие подарки, а там уж и сама Новогодняя ночь и Рождественский сочельник с ломящимся от яств столом до трех-шести часов ночи. Дальше начинается извечный день «новогоднего сурка» на десять выходных дней, который заканчивается Старым Новым годом.

«После окончания новогодних каникул граждане из дверей своих квартир плавно перекатываются на рабочие места, где сетуют коллегам, что предновогодние диетические мучения «коту под хвост» и все «начинай сначала». Но силы на это «начало», как правило, наберутся только к отпуску. А там не за горами опять очередной Новый год», — рассказала стандартный сценарий диетолог.

Праздник живота: как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы не набрать лишние килограммы
фото из личного архива Александры Ноев /

Врач убеждена, минимизировать последствия новогодних праздников и прервать замкнутый круг можно. Просто к праздникам надо подготовиться заранее, и обязательным условием этого является сознательность.

«О блюдах на праздничный стол и их количестве надо подумать заранее, дабы не настал час расплаты за нещадно потерянные дни доедания всего, что было наготовлено. Подготовьтесь к не очень-то здоровому режиму дня 31 декабря и последующего 1 января. Для этого постарайтесь за неделю-две увеличить свою двигательную и физическую активность. Таким образом вы сможете держать свои метаболические процессы организма на должном уровне и одна ночь с лишними возлияниями точно не сыграет роли», — посоветовала Ноев.

Диетолог также рекомендовала следить за водным балансом организма — пить как можно больше негазированной чистой воды. Минимальная норма для взрослого человека — 30 миллилитров на килограмм веса. Непосредственно 31 декабря ни в коем случае нельзя пропускать приемы пищи, особенно завтрак и обед. В ином случае за праздничным столом голод возьмет свое, а это уже чревато перееданием.

«Примерный рацион на 31 декабря должен выглядеть следующим образом. После пробуждения выпейте 300 мл теплой некипяченой воды, через 20-30 минут можно приступить к завтраку. На завтрак никаких бутербродов, колбас и яичниц. Сварите кашу из цельного зерна, желательно не на молоке, а на воде. Положите в тарелку ложечку растительного масла холодного отжима, добавьте горсть ягод и 5–7 штук миндаля или грецкого ореха. Заварите травяного чаю в прикуску с 2–3 штуками необработанной кураги. С таким завтраком вы точно не проголодаетесь до обеда», — объяснила Ноев.

Праздник живота: как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы не набрать лишние килограммы
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Если голод все же настиг, диетолог посоветовала перекусить парой цельнозерновых хлебцев с авокадо и овощной нарезкой. На обед, по ее словам, стоит съесть что-нибудь легкое — белковая пища с овощами. Это может быть запеченная в духовке или приготовленная на пару рыба или мясо птицы. На гарнир обязательно должны быть овощи, а не макароны, предупредила специалист. От полдника отказываться тоже не стоит, так как между обедом и полуночью получается слишком большой перерыв.

«Даже если в семье принято садиться за стол после 23:00, то все же стоит перекусить в районе семи вечера овощным салатом без картофеля и свеклы, но с растительным маслом», — предупредила специалист.

Масштабная подготовка россиян к новогоднему застолью удивила американского блогера Джейкоба. По наблюдениям американца, многие жители РФ начинают готовиться к этому празднику за полгода. При этом у жителей США нет больших требований к рождественскому столу. Главным блюдом является индейка. На стол тоже ставятся различные салаты и закуски, но в гораздо более скромном количестве.

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здоровье похудение диетолог новогодний стол ноев
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