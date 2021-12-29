ФАС: штрафы для российских металлургов за завышенные цены могут удивить рынок

, 29 декабря. Штрафы, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначит металлургическим компаниям по делу о поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, могут удивить рынок, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной текущего года в отношении «Северстали», «Новолипецкого металлургического комбината» и «Магнитогорского металлургического комбината». ФАС проводит расследование с участием «Газпрома», «Роснефти» и других компаний.

«Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании — поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим», — добавил чиновник в интервью RTVI.

Шаскольский ранее заявил, что ФАС не ожидает резкого скачка цен на бензин и дизель в 2022 году. Оптовая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95, по его словам, снижается продолжительное время и находится на отметке начала 2021 года.