В Германии указали на отсутствие изменений в процессе сертификации «СП-2»

Берлин, 29 декабря. Ситуация с сертификацией оператора трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG с середины ноября не поменялась. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

Представитель ведомства указала на сделанное ранее заявление главы регулятора Йохена Хомана, что сертификация в первой половине грядущего года не ожидается и Nord Stream 2 AG пока не предоставила документы о реорганизации компании.

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием», — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что споры по запуску «Северного потока — 2» — это глупо, поскольку дополнительное поступление сырья в ЕС понизило бы цену и для Украины. По мнению российского лидера, участники этой дискуссии «сами подрезают себе сук».