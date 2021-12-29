Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 16:34
16:33
Политика
Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия
16:32
Происшествия
Скрывавшегося на Кипре экс-председателя «Экопромбанка» будут судить в Перми
16:30
Весь мир
Власти Туниса начали расследование смерти бывшего президента Каида эс-Себси
16:28
Весь мир
Сент-Винсент и Гренадины начали применять кубинскую вакцину Abdala
16:23
Происшествия
Момент взрыва петарды в московской квартире попал на видео
16:23
Политика
New York Times: Германия готова пойти против всего Запада ради запуска «СП-2»
16:23
Общество
Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
16:22
Общество
«Шегги» и «волчица»: какие женские стрижки и укладки будут актуальны в новом году
16:19
Общество
Ученый Базыкин допустил вероятность дальнейшей эволюции коронавируса в 2022 году
16:16
Сточные воды затопили цокольные этажи петербургской промзоны "Красный треугольник"
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Яблоко» исключило 98 членов партии из-за грубых нарушений устава

Политика
«Яблоко» исключило 98 членов партии из-за грубых нарушений устава
yabloko.ru  /  Партия ЯБЛОКО

Москва, 29 декабря. Руководство партии «Яблоко» провело чистку состава на фоне массовых грубых нарушений устава организации. Всего политсилу покинули 98 человек.

В основном из партии ушли члены московского регионального отделения. Их уличили в выдвижении собственных кандидатур и поддержке кандидатов в региональный и федеральный парламенты, которые конкурировали с официальными выдвиженцами от партии. Также поводом для исключения стало подписание «яблочниками» петиций и публичных обращений, которые прямо наносят вред партии.

«Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране», — заявили в пресс-службе «Яблока».

Партия «Яблоко» регулярно попадает в центр общественных и политических скандалов. Ранее члена политсилы Юрия Саргина приговорили к восьми годам тюремного заключения за насилие над 14-летней девочкой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Яблоко» исключило 98 членов партии из-за грубых нарушений устава
яблоко нарушения партия
Комментировать