«Яблоко» исключило 98 членов партии из-за грубых нарушений устава

Москва, 29 декабря. Руководство партии «Яблоко» провело чистку состава на фоне массовых грубых нарушений устава организации. Всего политсилу покинули 98 человек.

В основном из партии ушли члены московского регионального отделения. Их уличили в выдвижении собственных кандидатур и поддержке кандидатов в региональный и федеральный парламенты, которые конкурировали с официальными выдвиженцами от партии. Также поводом для исключения стало подписание «яблочниками» петиций и публичных обращений, которые прямо наносят вред партии.

«Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране», — заявили в пресс-службе «Яблока».

Партия «Яблоко» регулярно попадает в центр общественных и политических скандалов. Ранее члена политсилы Юрия Саргина приговорили к восьми годам тюремного заключения за насилие над 14-летней девочкой.