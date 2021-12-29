Премьера первого эпизода «Книги Бобы Фетта» состоялась на Disney+

Москва, 29 декабря. Стриминг-сервис Disney+ показал дебютный эпизод сериала «Книга Бобы Фетта», события которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн».

«Книга Бобы Фетта» — спин-офф «Мандалорца», который за два сезона завоевал статус флагмана Disney+. Сюжет посвящен наемнику Бобе Фетту, который пытается завоевать преступный мир после свержения Джаббы Хатта. Дебютный эпизод появился на стриминг-платформе 29 декабря.

Сценаристами сериала стали Джон Фавро («Железный человек»), а также Роберт Родригес («От заката до рассвета») и Дейв Филони («Звездные войны: Война клонов»). Актриса Брайс Даллас Ховард вернулась к проекту в качестве постановщика.

Студия Disney планирует также расширить каталог сериалов стриминг-подразделения. Корпорация заказала более 50 сериалов из стран Азии после успеха «Игры в кальмара» на Netflix.