В Госдуме назвали главной причиной разливов нефти в России изношенность трубопроводов

Москва, 29 декабря. Член комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов заявил, что главной причиной нефтеразливов в России является изношенность трубопроводов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который подготовили специалисты Минприроды России. Документ устанавливает административную ответственность за нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

«У нас остается нерешенной проблема, связанная с введением ограничений по срокам эксплуатации изношенных нефтепроводов», — цитирует Михайлова Общественная Служба Новостей.

Специалист отметил, что многие нефтепроводы в России старые и изношенные. Единственном решением этой проблемы он назвал запрет на эксплуатацию старых нефтепроводов.

Эксперт Павел Баженов назвал условия для снижения цен на бензин в России. Он считает, что важно перестать контролировать розничную стоимость.