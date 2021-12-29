Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 16:33
16:33
Политика
Haaretz: Путину без единого выстрела удалось показать НАТО силу российского оружия
16:32
Происшествия
Скрывавшегося на Кипре экс-председателя «Экопромбанка» будут судить в Перми
16:30
Весь мир
Власти Туниса начали расследование смерти бывшего президента Каида эс-Себси
16:28
Весь мир
Сент-Винсент и Гренадины начали применять кубинскую вакцину Abdala
16:23
Происшествия
Момент взрыва петарды в московской квартире попал на видео
16:23
Политика
New York Times: Германия готова пойти против всего Запада ради запуска «СП-2»
16:23
Общество
Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
16:22
Общество
«Шегги» и «волчица»: какие женские стрижки и укладки будут актуальны в новом году
16:19
Общество
Ученый Базыкин допустил вероятность дальнейшей эволюции коронавируса в 2022 году
16:16
Сточные воды затопили цокольные этажи петербургской промзоны "Красный треугольник"
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Госдуме назвали главной причиной разливов нефти в России изношенность трубопроводов

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 15:57
Общество
В Госдуме назвали главной причиной разливов нефти в России изношенность трубопроводов
transneft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Москва, 29 декабря. Член комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов заявил, что главной причиной нефтеразливов в России является изношенность трубопроводов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который подготовили специалисты Минприроды России. Документ устанавливает административную ответственность за нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

«У нас остается нерешенной проблема, связанная с введением ограничений по срокам эксплуатации изношенных нефтепроводов», — цитирует Михайлова Общественная Служба Новостей.

Специалист отметил, что многие нефтепроводы в России старые и изношенные. Единственном решением этой проблемы он назвал запрет на эксплуатацию старых нефтепроводов.

Эксперт Павел Баженов назвал условия для снижения цен на бензин в России. Он считает, что важно перестать контролировать розничную стоимость.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Госдуме назвали главной причиной разливов нефти в России изношенность трубопроводов
нефть разлив трубопровод
Комментировать