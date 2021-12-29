Петербургский юрист Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу в качестве «подарка» Путину

Санкт-Петербург, 29 декабря. Юрист из Петербурга Игорь Мирзоев принял решение отказаться от судебного иска к Деду Морозу.

Петербуржец таким образом захотел сделать новогодний подарок президенту России Владимиру Путину. Великоустюгский районный суд Вологодской области уже зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО «Дед Мороз».

Юрист сообщил, что Дед Мороз на протяжении 23 лет не выполнял свои обязанности и не дарил ему подарки. В связи с этим Мирзоев решил пожаловаться на волшебника в суд и добиться 10 миллионов рублей компенсации.

«Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. То есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — написал Мирзоев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дело в том, что ранее глава государства выразил желание стать защитником Деда Мороза. После этого Мирзоев заявил о готовности встретиться с российским лидером лично.