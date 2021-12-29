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Анатолий Чубайс назвал одно из главных достижений России в 2021 году

Экономика
Анатолий Чубайс назвал одно из главных достижений России в 2021 году
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 29 декабря. Одно из важнейших достижений РФ в 2021 году — определение целей энергетического перехода. Об этом в беседе с ТАСС заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Чубайс обратил внимание, что это крупнейший проект, способный изменить страну в XXI веке.

Цели энергоперехода задали два ключевых решения: первое — официальное заявление российского лидера о выходе государства на углеродную нейтральность к 2060 году. Второе — это стратегия низкоуглеродного развития, которую разработало правительство, добавил Чубайс.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики. По его словам, весь энергетический экспорт придется замещать промышленными товарами и услугами.

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чубайс энергетика энергопереход
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