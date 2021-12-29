Читателей Die Zeit насмешила попытка НАТО запугать РФ размещением солдат в Литве

Берлин, 29 декабря. Читатели немецкого издания Die Zeit считают, что страны Запада не заинтересованы в разрядке напряженности в отношениях с Россией и будут пытаться запугать ее переброской военных в разные регионы.

Таким образом они отреагировали на сообщение о том, что Германия собирается построить казармы для своих военнослужащих на территории Литвы в рамках усиления позиций НАТО в Прибалтике. Военно-политический блок считает укрепление восточного фланга одной из приоритетных задач.

Читатели Die Zeit упрекнули НАТО за то, что она ведет себя крайне лицемерно по отношению к России. Они подчеркнули, что немецкие танки снова окажутся недалеко от российской границы, из-за чего может произойти очередная эскалация в отношениях с Москвой.

«Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии», — написал один из пользователей.

Некоторые немцы написали, что их откровенно развеселила попытка Запада напугать РФ «горсткой» солдат в Литве. Подчеркивалось, что посеять панику среди русских с помощью размещения в Прибалтике военных и техники невозможно.

«Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!» — написал немец.

Ранее сообщалось, что для НАТО сотрудничество с Украиной может обернуться печальными последствиями. Принятие этой страны в военно-политический блок приведет к новым международным конфликтам.