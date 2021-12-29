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Басель Абдулфаттах рассказал о премиях футболистам «Зенита» за победы

Спорт
Басель Абдулфаттах рассказал о премиях футболистам «Зенита» за победы
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 29 декабря. Экс-футболист «Зенита» и молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал, какие премиальные глава компании «Газпром» Алексей Миллер выплачивал игрокам петербургской команды за победы. 

Как отметил бывший футболист сине-бело-голубых, премиальные могли быть двойными или даже четверными — все зависело от важности матча. Абдулфаттах уточнил, что премии получали абсолютно все игроки: и стартового состава, и запаса.

«Все получали 100% премиальных. То ли 7 тысяч евро, то ли 7 тысяч долларов. Помню, была встреча с «Кубанью» — важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. В результате мы победили — 2:0. Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные»», — передает слова экс-игрока клуба «Чемпионат».

По его словам, Миллер редко заходил в раздевалку, зачастую — после матчей с принципиальными соперниками.

Абдулфаттах выступал за «Зенит» с 2008 по 2010 год. В 2016 году футболист завершил игровую карьеру.

Напомним, подопечные Сергея Семака завершили первый круг РПЛ текущего сезона на первом месте турнирной таблицы. Сине-бело-голубые не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и весной 2022 года сыграют в Лиге Европы.

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Зенит миллер премии абдулфаттах
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