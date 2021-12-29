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Замглавы МИД Руденко намекнул на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 15:40
Политика
Замглавы МИД Руденко намекнул на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Авиаперелеты отечественных компаний между Россией и Грузией возобновятся, когда для этого появятся необходимые условия. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, прекращение авиасообщения между Москвой и Тбилиси — это вынужденная мера из-за провокаций со стороны грузинских радикалов. Однако, отметил дипломат, подобные ограничения носят временный характер, и в будущем перелеты между двумя странами обязательно возобновятся.

«Запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией обсуждается с середины года. Однако, по словам премьера закавказской республики Ираклия Гарибашвили, прогресса в диалоге Москвы и Тбилиси пока нет.

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россия грузия авиасообщение мид россии перелеты Андрей Руденко
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