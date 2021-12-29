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В 2022 году из Нового Уренгоя запустят новые авиарейсы
Общество
В 2022 году из Нового Уренгоя запустят новые авиарейсы
wikipedia.org  /  Björn Strey/CC BY-SA 2.0

Салехард, 29 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) анонсировали скорый запуск новых авиарейсов из Нового Уренгоя.

По данным правительства ЯНАО, авиакомпания Red Wings запустит в 2022 году сразу несколько новых авиарейсов из Нового Уренгоя. Уточняется, что уже с 14 января следующего года по вторникам и субботам начнут осуществляться полеты в Нижнекамск, сообщает «УралПолит.Ru».

Со 2 мая по понедельникам и пятницам жители Нового Уренгоя получат возможность летать в Белгород, по понедельникам и субботам — в Самару, с 3 марта по четвергам и воскресеньям — в Казань, а с 5 марта по вторникам и субботам — в Уфу.

Ранее ФАН сообщал о том, что Единая дальневосточная авиакомпания (ЕДА) с января 2022 года начнет выполнять авиаперевозки по четырем новым маршрутам. Этим займется авиаперевозчик «Аврора», входящий в ЕДА.

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