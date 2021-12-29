Ведущая «Ак Барс — шоу» 17 минут молчала и смотрела в камеру в прямом эфире

Москва, 29 декабря. Новый эпизод «Ак Барс — шоу» отметился необычным поведением телеведущей Анны Семеновых, которая почти на 17 минут «зависла» в кадре. Запись эфира мгновенно распространилась в Сети.

Семеновых присоединилась к шоу «Ак Барс» в августе этого года. В очередном выпуске телеведущая составила компанию Илье Тагирову. Пока ее коллега увлеченно обсуждал хоккейный матч с приглашенным гостем, Семеновых молча улыбалась в камеру в прямом эфире. Позднее создатели программы иронично ответили на реакцию телеведущей в Instagram.

«Зависнуть на 17 минут. В «Ак Барс — шоу» и не такое бывает», — отметили авторы проекта.

Один из подписчиков решил заступиться за телеведущую. Он подчеркнул, что Семеновых делала ровно то, что от нее требовалось: не мешала экспертам обсуждать хоккейный матч. Тем не менее, забавный ролик завирусился в Сети.

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