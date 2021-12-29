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В Аргентине ввели режим ЧС из-за опасности пожаров

Весь мир
В Аргентине ввели режим ЧС из-за опасности пожаров
Официальная страница Федерального совета по окружающей среде Аргентины / @ConFedMedAmb  / 

Буэнос-Айрес, 29 декабря. Правительство Аргентины вводит режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 12-месячный период из-за высокого риска пожаров в лесах и пастбищах. Об этом сообщают министерство окружающей среды и устойчивого развития и Федеральный совет по окружающей среде (Cofema).

По информации властей, более 200 членов спасательных бригад были размещены в отдельных районах страны. Кроме того, применяется воздушный транспорт для того, чтобы контролировать лесные пожары, особенно в Патагонии, Национальном парке Науэль-Уапи, зоне Анд и Алумине.

«Мы предстали перед таким сценарием, который может неоднократно повторяться. Вполне возможно, что в результате климатических изменений в стране будут сезоны пожаров на протяжении всего года», — отметил секретарь Службы по контролю и мониторингу окружающей среды Серхио Федеровиски.

Федеровиски подчеркнул, что лучшим способом борьбы и пресечения огня является изменение экологической и экономической политики.

«Крайне необходимо работать над предотвращением пожаров, а именно: сокращений факторов, ведущих к воспламенениям во время сезона», — добавил он.

Представитель Службы по контролю и мониторингу окружающей среды заявил, что правительство должно немедленно принять меры по координации действий, чтобы смягчить негативные последствия будущих пожаров.

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