Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 16:32
16:30
Весь мир
Власти Туниса начали расследование смерти бывшего президента Каида эс-Себси
16:28
Весь мир
Сент-Винсент и Гренадины начали применять кубинскую вакцину Abdala
16:23
Происшествия
Момент взрыва петарды в московской квартире попал на видео
16:23
Политика
New York Times: Германия готова пойти против всего Запада ради запуска «СП-2»
16:23
Общество
Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
16:22
Общество
«Шегги» и «волчица»: какие женские стрижки и укладки будут актуальны в новом году
16:19
Общество
Ученый Базыкин допустил вероятность дальнейшей эволюции коронавируса в 2022 году
16:16
Сточные воды затопили цокольные этажи петербургской промзоны "Красный треугольник"
16:16
Общество
Шугалей о «Граните»: В России создали киновселенную, основанную на реальных событиях
16:14
Весь мир
15 провинций Афганистана остались без электричества
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Новиков назвал авианосец Harry S. Truman в Средиземном море угрозой для России

Политика
Депутат Новиков назвал авианосец Harry S. Truman в Средиземном море угрозой для России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 декабря. США создают непосредственную угрозу России своим решением оставить авианосец Harry S. Truman в акватории Средиземного моря, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Отметим, что Пентагон отложил перебазирование авианосной группы на Ближний Восток из-за сохраняющейся напряженности вокруг Украины. Новиков заявил, что подобные решения представляют непосредственную угрозу для Москвы, передает РИА Новости.

«Поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах РФ одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВВС США не намерены сворачивать свою деятельность в Черноморском регионе. Пентагон мотивировал свое решение «сохраняющейся обеспокоенностью» Вашингтона.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Новиков назвал авианосец Harry S. Truman в Средиземном море угрозой для России
госдума вмс сша средиземное море авианосец
Комментировать