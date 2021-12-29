Депутат Новиков назвал авианосец Harry S. Truman в Средиземном море угрозой для России

Москва, 29 декабря. США создают непосредственную угрозу России своим решением оставить авианосец Harry S. Truman в акватории Средиземного моря, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Отметим, что Пентагон отложил перебазирование авианосной группы на Ближний Восток из-за сохраняющейся напряженности вокруг Украины. Новиков заявил, что подобные решения представляют непосредственную угрозу для Москвы, передает РИА Новости.

«Поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах РФ одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВВС США не намерены сворачивать свою деятельность в Черноморском регионе. Пентагон мотивировал свое решение «сохраняющейся обеспокоенностью» Вашингтона.