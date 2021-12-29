За ликвидированными структурами «Мемориала» стоит международный фонд FIDH

В 2022 году международному правозащитному фонду FIDH (International Federation for Human Rights) исполнится ровно 100 лет. Организация позиционирует себя как правозащитную, заявляет, что выступает за отстаивание прав человека по всему миру и ведет борьбу с любыми видами дискредитации. Но что и от кого она защищает на самом деле? В преддверии юбилея FIDH ФАН подробно изучил ее деятельность.

Двойные стандарты

Фонд FIDH был создан в 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг, куда вошли два десятка организаций национального уровня. На сегодняшний день в него входят 192 организации, работающие в более чем 100 странах мира. Фонд, как заявлено на официальном сайте, не имеет отношения к политике и не зависит от какого-либо государства. Однако при изучении его деятельности выясняются интересные детали, противоречащие этому утверждению.

FIDH декларирует основные направления своей правозащитной деятельности, в частности, выделен пункт о борьбе за соблюдение прав человека и законности во время конфликтов, чрезвычайного положения и переходных периодов.

Несмотря на почти вековую историю фонд не был замечен в осуждении крупных трагедий, таких как геноцид народа тутси в Руанде. Тогда в 1994 году народ хуту истребил, по разным оценкам, от 500 000 до 1 100 000 тутси при полном попустительстве со стороны «прогрессивного» мира. Ответственность за эти трагические события несет Франция, поддержавшая лидеров хуту как финансово, так и при помощи военных советников. Позднее Макрон частично признал вину своей страны в одном из крупнейших геноцидов XX века, однако заявил, что на руках французских солдат нет крови тутси. Впоследствии Париж неоднократно препятствовал попыткам наказать виновных в этой трагедии. Какая-либо информация о деятельности фонда в данном направлении отсутствует. Зато он проявляет повышенный интерес к вопросу сталинских репрессий в Советском Союзе.

Политику двойных стандартов FIDH использует и в ситуации с конфликтом на Украине, где он предпочитает не замечать массовые военные преступления со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям Донбасса. При этом поддерживает майданный госпереворот 2014 года, призывает осудить непризнанные республики Донбасса за якобы «преступления в тюрьмах» и наказать виновных за убийство «безоружных демонстрантов» во времена Майдана.

Еще одна тема, декларируемая фондом, — борьба за отмену смертной казни во всем мире. Исходя из данных на официальном сайте, последний раз фонд интересовался этим вопросом в 2017 году в связи с ситуацией в Белоруссии. При этом в США, например, за неполный 2021 год были казнены пять человек, трое из них — по решению федерального правительства Соединенных Штатов, с учетом введенного 2 июля этого года моратория. Судя по всему, данные обстоятельства мало интересуют фонд FIDH.

wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Такая избирательность ставит под сомнение заявленные «аполитичность» и «непредвзятость» организации.

Ситуация проясняется при ознакомлении со списком спонсоров FIDH. Один из них — фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations, признанный нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Он известен своим активным вмешательством во внутренние дела стран, поддержкой антиправительственных движений, пропагандой, спонсированием государственных переворотов и многими другими деструктивными действиями.

Неудивительно, что особое внимание фонд уделяет странам бывшего СССР и России. Напомним, что тот же фонд Сороса не скрывает, что на цели «демократического развития» в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние десятилетия им были потрачены миллиарды долларов.

Педофилы, экстремистские секты, ЛГБТ и откровенные фейки — кого поддерживает фонд FIDH в России

Фонд FIDH, как и ряд других иностранных НКО, активно интересуется правами ЛГБТ в России. Об этом он прямо сообщает в отчете о своей деятельности за 2019 год. Как подобные организации продвигают свои интересы под прикрытием защиты прав меньшинств, мы уже рассказывали в отдельном расследовании.

Стоит заметить, что традиционно на Западе информация о якобы притеснении прав ЛГБТ в нашей стране подается сильно искаженно. Например, в критике отечественного закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних упускается ключевое упоминание о детях. То есть, помимо активной пропаганды нетрадиционных ценностей в России, происходит планомерное и системное введение граждан европейских стран в заблуждение. Целью таких манипуляций, очевидно, является дискредитация российской законодательной системы. Работа в этом направлении ведется и через множество российских правозащитных компаний, организаций и фондов, большинство из которых на сегодняшний день имеют статус иностранных агентов в России.

В связи с этим особая обеспокоенность фонда FIDH по отношению к российскому законодательству, касающемуся иноагентов, вполне объяснима. На протяжении многих лет все подобные законы подвергались жестокой критике с его стороны. В январе текущего года организация даже призвала международное сообщество «последовательно и безоговорочно осудить усиление репрессий в России и занять твердую позицию в поддержку исчезающего российского гражданского общества».

В России партнерами FIDH являются две организации — это общество «Мемориал»1 (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), от которого все юридические организации были признаны иностранными агентами на территории страны, а само общество было ликвидировано по решению суда; и организация «Гражданский контроль»2, которая также признана иноагентом. О своем тесном сотрудничестве с ними сообщается на официальном сайте FIDH и во всех материалах, в которых речь идет о России. Все структуры ликвидированного «Мемориала», как и «Гражданский контроль», активно придерживаются позиций фонда и поддерживают заявленные им инфоповоды. Исходя из этого становится понятно, что основным рупором FIDH в России является именно «Мемориал» как самая крупная инфосеть.

Структуры данного иноагента не впервые попадают в поле зрения ФАН в связи со своей провокационной и явно антироссийской деятельностью. Широко известно, что данная организация является одним из ключевых партнеров фондов Сороса в России. Также на сайте фонда в числе спонсоров прямо указано Агентство США по международному развитию (АМР).

Получается, фонд FIDH через аффилированных с ним иноагентов «Мемориал» и «Гражданский контроль», скорее всего, вмешивается во внутренние дела страны, уверенно используя антиправительственную и антироссийскую повестку, типичную для всех подобных западных организаций, вплоть до момента его ликвидации.

Формально «Мемориал» должен был заниматься правозащитной и научно-просветительской деятельностью, однако на что в действительности были направлены его усилия?

Например, организация выступала с активной поддержкой историка Юрия Дмитриева, приравнивая его осуждение к политическим репрессиям. Не удивительно, ведь Дмитриев является главой карельского отделения «Мемориала», а следовательно — имеет прямое отношение к фонду FIDH. Поэтому защита данного осужденного — это дело чести самого международного фонда вне зависимости от тяжести совершенного им преступления.

Невские Новости / Надежда Дроздова

«Мемориал», как и многие другие российские НКО и иноагенты, настаивает на том, что уголовное дело против Дмитриева якобы связано с его исследованиями сталинских репрессий, то есть — с политикой. Однако на деле историк осужден за действия сексуального характера в отношении несовершенного ребенка (ст. 132 УК РФ). В 2016 году на компьютере у Дмитриева были найдены интимные фотографии девочки, на которых она была запечатлена в возрасте трех, пяти и шести лет. Осужденный утверждал, что фотографировал ее для того, чтобы фиксировать ее физическое состояние, из-за нехватки веса и проблем со здоровьем у ребенка. Однако правдоподобно объяснить заявления самой девочки об интимных прикосновениях к ее нижнему белью и откровенные позы на фото так и не смог.

В 2018 году правозащитный центр «Мемориал» признал 29 осужденных (ссылка на НКО-иноагента) последователей экстремистской секты «Свидетели Иеговы»3 (по решению суда организация признана экстремисткой и запрещена) политзаключенными. Секту они назвали «религиозной конфессией» и призвали прекратить в отношении ее последователей любые преследования по религиозному признаку. Напомним, экстремистская тоталитарная секта (ссылка на НКО-иноагента) «Свидетели Иеговы» имеет длинный шлейф из фактов введения в заблуждение, откровенного обмана (восемь раз «предсказывали» конец света), вымогательства, негативного воздействия на человеческое сознание, нарушения федеральных законов. Послужной список различных деструктивных действий — внушительный. «Свидетели Иеговы» считают свою религию единственно верной, а остальные называют ложью и идолопоклонничеством. Примечательно, что организации, чья штаб-квартира располагается в Бруклине (США), оказывается серьезная поддержка со стороны американского правительства и других глобалистских структур.

Еще одной важной для фонда FIDH темой, как уже упоминалось ранее, являются репрессии в СССР. Данному вопросу организация уделяла много внимания при помощи фонда «Мемориал» до его ликвидации.

Так, в 2015 году фонд активно поддерживал фейк о закрытии музея политических репрессий в России «Пермь-36». В западной прессе сообщалось, что отныне музей не будет рассказывать про жертв сталинских репрессий и его переименуют в «Музей истории лагерей и работников ГУЛАГа». Позднее выяснилось, что музей закрыли из-за угрозы затопления и никакой политической подоплеки в этой истории нет. На сегодняшний день он успешно функционирует под старым названием. Несмотря на это, FIDH уже в 2021 году продолжает настаивать на правдивости данного фейка и даже снял об этом небольшой фильм.

Скандал, связанный с музеем «Пермь-36», действительно был (ссылка на СМИ-иноагента). Однако поводом для него стало не закрытие музея, а реабилитация экскурсоводами ряда бывших заключенных, среди которых оказались пособники бандеровцев. Карателей и пособников нацистов из Украинской повстанческой армии (организация признана экстремисткой и запрещена в РФ) в музее представляли как мучеников, что вызвало волну общественного негодования, в том числе — требования закрыть музей. Тогда в дело вмешался лично президент России. При этом FIDH все равно продолжили поддерживать удобный для фонда фейк о якобы «борьбе» властей с «исторической правдой».

Это не единственный случай на счету «Мемориала», связанный с попыткой оправдания приверженцев фашистской идеологии. В августе 2021 года историк Арон Шнеер обнаружил в списках политических заключенных и «жертв сталинского террора» общества трех нацистских карателей, на счету которых тысячи жертв. Речь шла о Павле Ковалевском, Петре Петровскисе и Иване Лисовском. Данные о них были взяты из базы под названием «Польские заключенные воркутинских лагерей». Историк утверждал, что Ковалевский участвовал в расстреле его собственных родственников. В «Мемориале» допустили возможность (ссылка на НКО-иноагента) «досадной ошибки», однако фамилии из базы не убрали — потребовали весомых доказательств причастности вышеуказанных лиц в преступлениях. Сколько подобных «ошибок» находится в базе «Мемориала» и можно ли доверять подобным спискам от иноагентов после скандала?

В результате подобной «правозащитной» деятельности «Мемориала» 11 ноября 2021 года Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации НКО за грубые и неоднократные нарушения, включая игнорирование законодательства об иностранных агентах.

Общество «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой привлечь руководство и сотрудников одной из структур фонда — международного «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) к ответственности за фальсификацию фактов преступлений нацистов.

В конце декабря международный «Мемориал» вместе с правозащитным центром «Мемориал» были ликвидированы по решению суда.

Очернение подвига СССР в ВОВ и поддержка антиправительственных митингов

Как и многие иностранные фонды, FIDH проявляет особую заинтересованность к советской истории, в частности — к Великой Отечественной войне.

Например, в июне этого года фонд выпустил большой отчет под громким названием «Россия: преступления против истории», в котором ставится под сомнение даже то, что Россия является правопреемницей Советского Союза. По сути, этот документ является доказательством попыток приравнять Советский Союз к фашистской Германии.

Стоит заметить, что зачастую в Западном инфополе в укор СССР ставится знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении фашистской Германии и СССР, подписанный в 1939 году. Однако Советский Союз был предпоследним государством, подписавшим двусторонний договор о ненападении, после таких стран, как Франция, Польша, Литва и другие. При этом коллективный Запад намеренно опускает тот факт, что годом ранее, в 1938 году, был подписан документ, названный впоследствии «Мюнхенским сговором» о разделе Чехословакии. Под ним стоят подписи представителей Германии, Великобритании, Франции и Италии.

После масштабной кампании западной пропаганды осенью 2020 года Госдума РФ приняла заявление о недопустимости героизации фашизма в связи с 75-летием начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками Второй мировой войны.

Депутат Василий Пискарев заявил о важности привлечения внимания международного сообщества к участившимся в ряде стран Европы случаям реабилитации фашизма и оправдания идеологии нацизма.

«Полагаю, что мы обязаны сделать все, чтобы не допустить искажения нашей истории, забвения памяти жертв нацизма. А приговор Нюрнбергского военного трибунала пусть будет всегда назиданием для всех тех, кто еще не угомонился и разжигает вооруженные конфликты или войны между народами», — отметил Пискарев.

В июле 2021 года Владимир Путин подписал закон о запрете уравнения роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Изменения внесли в постановление «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Это вызвало волну негативной реакции со стороны коллективного Запада, а фонд FIDH подготовил вышеуказанный доклад, очерняющий российскую историю.

При этом 17 декабря практически все страны, входящие в состав ООН, поддержали российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против выступили лишь США и Украина.

К сожалению, планомерная работа Запада по дискредитации истории России дает свои плоды не только в бывших союзных странах, но и в нашей стране.

Так, известный российский исполнитель Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом «Моргенштерн», в октябре 2021 года заявил, что не понимает смысла в праздновании Дня Победы.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили», — заявил Моргенштерн.

У Валеева — многомиллионная аудитория, состоящая по большей части из молодежи, которая легко может оказаться под влиянием его высказываний.

Похожий тезис транслируют и другие представители «творческой интеллигенции». В Санкт-Петербурге известный художник Кирилл Миллер представил на выставке пародию на движение «Бессмертный полк». На картине изображена толпа людей, держащих над головами карикатурные портреты мертвецов. Подпись гласит: «Нетленный полк 2». Кощунственное отношение к памяти о Великой Победе возмутило общественность. Псевдодеятелям культуры пришлось извиняться. Сейчас в отношении них проводится проверка.

Подобная работа именно с молодым поколением ведется не только через иноагента «Мемориал», но и через «Гражданский контроль». Организации не только транслируют абсолютно идентичную позицию с FIDH, но и тесно общаются с учащимися российских школ через экопрограмму. Так, связанный с «Гражданским контролем» экологический правовой центр «Беллона» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) активно участвует в школьных экологических программах.

Prt Scr sbis.ru /

Prt Scr sbis.ru /

Ранее из опубликованных документов, предположительно принадлежащих МИД Великобритании, стало известно, что именно экологические проекты используются для продвижения ряда политических задач королевства за рубежом. Среди них числится поддержка гражданского общества и «независимых» журналистов, лоббирование интересов бизнеса среди правительственных структур, а также воспитание молодых лидеров среди старшеклассников и студентов.

Pr Scr telegram.org / @Kremlin_pra4ka

Такая активность по отношению к российской молодежи периодически приводит к бессмысленным несанкционированным митингам и антиправительственным выступлениям, курируемым из-за границы, на которых участники толком не понимают, за что и зачем они подвергают себя опасности, нарушая закон.

Фонд FIDH активно поддерживает подобные незаконные выступления как напрямую, так и через аффилированные с ним организации.

Так, в 2016 году он активно освещал российские протесты, позиционируя их как исключительно «законные» и «мирные». Более того, выступления относительно небольшого количества людей (до нескольких тысяч человек) преподносились как «масштабные», количество участников серьезно завышалось.

В 2021 году ситуация в точности повторилась, к тому же участились случаи распространения недостоверной информации со стороны НКО и иноагентов в России о неправомерной жестокости силовиков. В итоге агрессивных молодых людей, нападавших на полицию, что зафиксировано на многочисленных видеороликах, причислили к категории «политических заключенных».

Например, «Мемориал» занес в подобный список (ссылка на НКО-иноагента) Джумаева Сайд-Мухамада, ставшего известным после применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных протестов в январе 2021 года. По мнению «Мемориала», молодой человек просто оборонялся, хотя на известном видео инцидента хорошо видно, что он нападает первым. Джумаев пытался скрыться у родственников в Псковской области и затем нелегально проникнуть на территорию Латвии. Был задержан и осужден на пять лет колонии.

Примечательно, что на 2016, 2017 годы, по информации Life, пришлось значительное увеличение иностранной финансовой поддержки центра «Мемориал». Эти годы в России характеризуются подъемом протестной активности.

Если в 2015 году общая сумма средств от иностранных правительств и международных организаций, которую израсходовал центр «Мемориал», составила 107 873 000 рублей, то в 2016 году общие расходы составили уже 165 251 928 рублей, из которых 162 151 412 рублей — иностранное финансирование, а 3 110 516 рублей — российские источники. То есть финансирование увеличилось практически на 55 миллионов рублей.

У второго аффилированного с FIDH фонда, «Гражданский контроль», суммы были скромнее. Однако и у него перед январскими протестами 2016 года размер прибыли организации показал резкую положительную динамику с 4,4 миллиона рублей до 10,5 миллиона рублей. «Гражданский контроль» активно поддерживает протестную повестку в РФ.

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После изучения многолетней деятельности фонда FIDH становится очевиден основной вектор его работы в России. Как и множество подобных «правозащитных» организаций, на деле FIDH занимается планомерной деструктивной работой на территории нашей страны, включающей очернение истории, распространение фейков, дискредитацию власти и законов, поддержку экстремистских формирований, оправдание фашизма и другой антироссийской деятельностью с масштабным привлечением отечественных иноагентов.

В связи с этим ФАН направил запрос в Генеральную прокуратуру с целью признать деятельность фонда FIDH нежелательной на территории РФ.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

3 Организация запрещена на территории РФ.