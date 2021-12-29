Forbes включил Федуна в топ-10 самых успешных российских бизнесменов по итогам 2021 года

Москва, 29 декабря. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун вошел в десятку самых успешных российских бизнесменов по итогам уходящего года по версии издания Forbes.

Согласно данным издания, состояние Федуна увеличилось за прошедшие 12 месяцев на 3,41 млрд долларов. В списке топ-200 предприниматель занимает 16-ю строчку с общим состоянием в 11,1 млрд долларов.

Для акционера «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» год стал благоприятным, но рост его состояния произошел не благодаря успехам клуба, а на фоне роста стоимости нефти. Так, по результатам девяти месяцев текущего года чистый доход «Лукойла» составил 539,7 млрд рублей.

Ранее Федун заявил, что спрос на нефть может в полной мере реабилитироваться в следующем году, но из-за пандемии коронавируса и появления нового штамма ситуация может измениться.