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МИД Украины осудил попытку властей Грузии перевести Саакашвили из больницы в тюрьму

Политика
МИД Украины осудил попытку властей Грузии перевести Саакашвили из больницы в тюрьму
Prt Scr youtube.com  /  Радіо Свобода

Киев, 29 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и официальный Тбилиси не имеет права подвергать его жизнь опасности. Об этом говорится в ответе Киева на попытку перевода политика из больницы обратно в тюрьму.

Министерство иностранных дел постсоветской республики опубликовало заявление, призывающее грузинские власти не причинять вреда здоровью и проявлять уважение к Саакашвили. По мнению официального Киева, одиозного политика нельзя возвращать в тюрьму — ему необходима дальнейшая реабилитация.

«Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Находясь в тюрьме города Рустави, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку, которая продержалась около 40 дней. В ноябре политик прервал свою акцию и попал в больницу. Как отметила возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, у бывшего грузинского главы государства начались провалы в памяти.

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