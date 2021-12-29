МИД Украины осудил попытку властей Грузии перевести Саакашвили из больницы в тюрьму

Киев, 29 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и официальный Тбилиси не имеет права подвергать его жизнь опасности. Об этом говорится в ответе Киева на попытку перевода политика из больницы обратно в тюрьму.

Министерство иностранных дел постсоветской республики опубликовало заявление, призывающее грузинские власти не причинять вреда здоровью и проявлять уважение к Саакашвили. По мнению официального Киева, одиозного политика нельзя возвращать в тюрьму — ему необходима дальнейшая реабилитация.

«Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Находясь в тюрьме города Рустави, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку, которая продержалась около 40 дней. В ноябре политик прервал свою акцию и попал в больницу. Как отметила возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, у бывшего грузинского главы государства начались провалы в памяти.