Россия и Египет обсудили создание в Каире свободной зоны для хранения зерна

Каир, 29 декабря. Россия и Египет обсудили совместные усилия по созданию в Каире свободной зоны для хранения зерна с начальной производительностью 1 млн тонн в год, сообщил англоязычный ресурс Al-Monitor.

Ожидается, что проект внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Египта, а также соседних с ним стран. 14 декабря министр снабжения и внутренней торговли африканского государства Али аль-Мосельхи встретился в Каире с представителем сельскохозяйственного ведомства РФ Сергеем Левиным. Стороны обсудили установление сотрудничества в сфере производства зерна.

В заявлении для прессы чиновник отметил, что Россия является основным торговым партнером Египта, и планируемый проект создания свободной зоны стабилизирует обеспечение стратегическими товарами население страны. По его словам, на встрече обсуждались также вопросы создания резервуаров для хранения пищевых масел. Решено сформировать совместный комитет для контроля за реализацией предложений и их детального изучения, а также подготовки соответствующих меморандумов о взаимопонимании и протоколов.

Египет — крупнейший в мире импортер пшеницы. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики, в 2019 и 2020 годах он закупил около 25,4 млн тонн на сумму 6,2 млрд долларов. Россия при этом является одним из главных экспортеров пшеницы в мире.

Экономический эксперт и президент египетского Форума политических и стратегических исследований Рашад Абдо сообщил, что совместные инициативы между Каиром и Москвой в области торговли зерном и его хранения являются очень важным шагом в масштабах как Египта, так и всей Африки.

«Страны континента являются крупнейшими государствами-импортерами пшеницы в мире. В настоящее время их продовольственная безопасность находится под еще большей угрозой в свете пандемии коронавируса и климатических изменений», - добавил эксперт.

Он высоко оценил российско-египетские переговоры, но подчеркнул необходимость ускорить выполнение согласованных шагов. Абдо отметил, что, в свою очередь, российская экономика также получит значительные выгоды, так как подобные проекты обеспечат ей стабильный и масштабный рынок сбыта продукции.

Между тем, директор египетского Центра политических, экономических и социальных исследований Адель Амер полагает, что двустороннее сотрудничество в торговле зерном является огромным достижением для каждого из участников, и также призывает к его скорейшей активации для получения максимальной выгоды.

«Подобное партнерство — значительный выигрыш и для экономики РФ. Это беспроигрышная ситуация», — добавил аналитик.

Россия является одним из традиционных экспортеров пшеницы в Египет. Так, власти страны объявили в минувшем октябре о закупке у нее 180 тыс. тонн зерна.