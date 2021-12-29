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Более 45% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 15:10
Политика
Более 45% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский стал главным разочарованием 2021 года. Это следует из данных социологического опроса, проведенного совместно с Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы».

Социологи проводили опрос по ряду номинаций, и Владимир Зеленский занял первые места сразу в двух — «Разочарование года» (45,1% опрошенных) и «Политик года» (17,3% респондентов). Однако примерно столько же украинцев считают, что в 2021 году самого лучшего политика в стране выделить попросту невозможно.

В списках «Разочарования года» претендентов на победу было намного больше. Конкуренцию Зеленскому составили лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (8,5%), лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (3,2%), а также экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (3%). Также от 1 до 1,5% респондентов отдали голоса за следующих деятелей: премьер-министр Денис Шмыгаль, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко, а также депутаты Верховной рады Илья Кива и Николай Тищенко. Еще около 3% украинцев заявили, что победы в номинации «Разочарование года» заслуживают все вышеперечисленные политики.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится исправить свое положение с падающими рейтингами. Именно для этого, по словам депутата Рады Надежды Савченко, политик ввел очередные санкции против телеканалов.

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