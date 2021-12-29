Рождественские традиции прошлых веков возрождают в Бийске

Барнаул, 29 декабря. Жители алтайского наукограда Бийска смогут на Архиерейском подворье ознакомиться с тем, как праздновали Рождество в далеком прошлом.

Местные хранители музея алтайской духовной миссии специально к празднику достали из архивов старые рождественские открытки и елочные игрушки конца 19 — начала 20 века, которые можно будет осмотреть. Все это будет щедро представлено в выставочном центре Архиерейского подворья. Именно в здание катехизаторского училища 150 лет назад съезжались на рождественский праздник дети со всего города, сообщает «Наш Бийск». Тогда для девочек лучшим подарком считался отрез ткани на платье, а для мальчиков — книга.

Ватный Дед Мороз займет свое законное место под елкой, которую нарядят старыми игрушками из стекла и фольги. Детвору угостят сладостями, никто не уйдет без подарка.

Ранее ФАН сообщал о решении властей Бийска провести капитальный ремонт основного коммунального моста через реку Бия. На основательный ремонт моста из дорожного фонда Алтайского края уже выделено 150 миллионов рублей.