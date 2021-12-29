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Политолог Евстафьев назвал единственный способ сорвать план США по перестройке 2.0 для России

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 15:07
Политика
Политолог Евстафьев назвал единственный способ сорвать план США по перестройке 2.0 для России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 декабря. Происходящее сейчас в отношениях между Россией и США, и в большой геополитике в целом, больше всего напоминает период 1984-1985 гг. прошлого столетия.

Складывается такое впечатление, что Вашингтон решил вернуться к наработанной уже методике и запустил против России тот же план, что в итоге привел к распаду Советского Союза. Попытка организовать эдакую перестройку 2.0 просматривается даже невооруженным глазом.

Таким мнением с гостями студии Владимира Соловьева поделился политолог Дмитрий Евстафьев, подчеркнув, что завязавшиеся процессы могут закончиться только капитуляцией одной из сторон. Эксперт напомнил, что тогда так же вокруг СССР нагнеталась конфликтная и воинственная обстановка, и речь не только о войне в Афганистане и проблемах с Польшей. По всему периметру разжигались конфликты в той или иной форме. Также устраивались бессмысленные переговоры по контролю за вооружением уже с намеками на будущие требования по нераспространению оружия массового поражения.

Политолог Евстафьев назвал единственный способ сорвать план США по перестройке 2.0 для России
Федеральное агентство новостей /

«Вот этот вот клубок противоречий, это момент военно-политической напряженности разрешится либо военным кризисом, либо капитуляцией одной из сторон. И надо сказать, что некоторые на Западе это прекрасно понимают. Мало того, те же западные элиты, судя по всему, и запустили план перестройки 2.0, рассчитывая, что мы опять сдадимся, как в 1991 году. И посмотрите, как и тогда, вдруг Запад начал громко говорить о мире, на деле затеяв агрессию. Чтобы сорвать этот план нужно просто начать говорить с США и с американским обществом о войне. Ответить на создание вокруг нас кризисных ситуаций контрмерами вокруг США. Мы должны громко говорить о войне и тогда мы сбалансируем эту реальную подготовку к войне и не позволим Вашингтону провернуть тот же трюк, как и в 1985 году. Это единственный способ. Мы лучше дождемся, когда в США грохнет перестройка», — призвал к воинственной риторике ради мира Евстафьев.

Эксперт добавил, что его теорию совсем недавно уже открыто подтвердил новый председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойзген, заявив с трибуны, что Россия восстанавливает сталинскую модель государства, поэтому ей срочно нужна перестройка. Этот еврочиновник ненароком раскрыл планы своих заокеанских кураторов, увлекшись подбором аналогий.

Ранее политолог Сидоров объяснил, какой провал Столтенберга поставил НАТО в неловкое положение на переговорах с Россией.

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