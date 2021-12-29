Людмила Поргина рассказала о странной реакции животных на ее розовые волосы

Москва, 29 декабря. Актриса Людмила Поргина неожиданно решила сменить имидж и перекрасила волосы в ярко-розовый цвет. По словам звезды, питомцы с трудом узнали преобразившуюся хозяйку.

Поргина появилась на записи одного из новогодних ток-шоу, где продемонстрировала новый имидж. Артистка решила внести разнообразия в свой стиль и добавила в прическу пряди цвета фуксии. Поргина отметила, что ей нравится преображение, но питомцы агрессивно отреагировали на ее внешность, передает издание «Собеседник».

«Собака вообще не поняла, что это я приехала! Не признала меня сразу. Кот тоже был недоволен, даже по лицу меня ударил! Подошел, посмотрел на меня, сказал: «Мяу» и с размаху дал мне лапой», — поделилась актриса.

Prt Scr youtube.com / Светлана Васильева

Поргина также рассказала, как решилась на преображение. По словам актрисы, каждый год она проводила зиму с мужем Николаем Караченцовым в Дубае. После его смерти звезда не стала нарушать традицию и отправилась в отпуск. В один из вечеров артистка забрела в салон красоты, где изменила стиль.

Актриса ранее высказалась об МХТ имени Чехова, который недавно сменил худрука. Поргина осудила решение актера Константина Хабенского восстановить в репертуаре постановку «Идеальный муж», передает телеканал «360». Звезда призналась, что считает спектакль глупостью.