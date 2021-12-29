«Лаборатория Касперского» предупредила о предновогодней схеме мошенничества с розыгрышем

Москва, 29 декабря. Интернет-мошенники начали обворовывать своих жертв с помощью розыгрышей крупных призов. Эксперты «Лаборатории Касперского» объяснили, как распознать схему обмана.

Хакеры повысили активность в преддверии Нового года и начали наживаться на интернет-пользователях с помощью таргетированных рассылок. Так, для участия в «розыгрыше» пользователь должен поделиться сообщениями со своими контактами и заплатить 1 рубль за доступ к базе лотереи. Таким образом мошенники получают данные банковских приложений, предупредили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша», — отметили эксперты.

По словам разработчиков, интернет-пользователям стоит проверять сайты, где необходимо оставить персональные данные. Также не рекомендуется доверять «аттракционам щедрости» в Сети.

Ранее российские пираты получили доступ к взлому стриминг-сервисов. Некий хакер опубликовал в Сети скрипт для скачивания видео с крупных онлайн-кинотеатров, которые оказались в уязвимом положении.