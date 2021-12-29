Кабмин ФРГ положительно оценил предстоящие дипломатические контакты с коллегами из РФ

Берлин, 29 декабря. Берлин приветствует развитие дипломатического диалога с российской стороной, заявил заместитель официального представителя германского правительства Вольфганг Бюхнер.

По его словам, на текущий момент известно уже о целом ряде мероприятий. Переговоры между Москвой и Берлином будут проходить на разных уровнях.

«Ясно, что сейчас есть ряд дипломатических инициатив, и это соответствует также постоянно присутствовавшему желанию федерального правительства, чтобы этот конфликт был доведен до деэскалации дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия и Германии обменялись высылкой сотрудников дипломатических миссий. В МИД РФ ответили, что Москва не намерена оставлять без ответа недружественные шаги Берлина.