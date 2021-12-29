«Шегги» и «волчица»: какие женские стрижки и укладки будут актуальны в новом году

Человека встречают не только по одежде, но и по прическе. Особенно это актуально для женщин, они всегда хотят выглядеть стильно и быть на гребне модной волны. Растеряться в разнообразии причесок, укладок и стрижек, предлагаемых индустрией красоты проще простого. И вот — вместо актуальной укладки у вас на голове «прошлый век». Какие женские прически будут актуальны в следующем 2022 году, в беседе с ФАН рассказала стилист-парикмахер Алена Котляр.

Разнообразие причесок в этом году, по словам парикмахера, огромное. Но главное — очень неактуально выглядят четкие локоны, поэтому про них лучше забыть.

«В принципе, четкие завитки уже давно являются антитрендом. Но сейчас от них вообще отошли, модной стала легкая небрежность – это либо эффект мокрых естественно вьющихся волос, либо чуть подсушенных натуральных волн. Вообще, сейчас общий тренд на естественность и натуральность», — сказала Котляр.

Если уж очень сильно хочется завить локоны, то их ни в коем случае не следует накручивать в противоположные стороны. После кудри должны быть так разделены и оформлены, чтобы это выглядело объемно и слегка небрежно.

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По словам специалиста, только 10% женщин от природы имеют идеально прямые волосы. У остальных они подвиваются, у других слегка вьются, а третьи обладают настоящими кудряшками. Поэтому для оставшихся 90% женщин идеальным вариантом сделать современную укладку станет «жамканье» волос с муссом, гелем или кремом. Но, чтобы такая укладка лежала естественно и в то же время имела форму, изначально стрижка должна быть легкой, предупредила специалист. Для этого волосы простригаются слоями.

«Девушкам с прямыми волосами особо мудрить с прической не надо. Сейчас очень актуальны каре с четкой челкой и геометричные линии. Причем челка может быть ультракороткой, вплоть до длинны в один-два сантиметра. Каре может быть с удлинением на лицо, назад либо с прямым, но очень четким срезом, чтобы и волосинки не торчало», — объяснила парикмахер.

Обладательницы длинных волос могут экспериментировать с различными каскадными стрижками. Но отдельно Котляр отметила стрижку «маллет». Главная ее особенность — короткий верх и виски и длинные волосы снизу. Причем разные вариации «маллет» хорошо смотрятся как на редких волосах, так и на густых.

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«Стрижка «шегги» также остается в тренде. Самый актуальный вариант — с удлинением на затылке. Для праздничного варианта укладки виски заглаживаются гелем и закалываются невидимками, а сверху делается естественный объемный начес. Появилась еще одна интересная стрижка — «волчица». При ней рваные прядки на первый взгляд выглядят беспорядочно, но смотрится это очень эффектно, особенно в укладке на волнистых волосах. Вообще равные пряди сейчас в тренде, в том числе и начинающиеся от макушки», — отметила Котляр.

Если к радикальному преображению пока не готовы и стричь длинные волосы жалко, стилист посоветовала сделать просто ровный срез или удлинение сзади. Ультракороткие стрижки, в свою очередь, не утратили актуальности и стали фактически классикой. В целом тенденция к естественности касается и цвета, подчеркнула Котляр. Натуральные оттенки и вся палитра карамельного — это писк моды.